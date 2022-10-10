Балахнин объяснил, почему Малком опережает Промеса в звании лучшего игрока чемпионата

Экс-тренер сборной России, бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью «СЭ» оценил игру спартаковцев Александра Соболева и Квинси Промеса, а также полузащитника «Зенита» Малкома.

— Соболев осенью набрал шикарную форму, с учетом Кубка забивает в шести матчах подряд. Есть объяснение?

— И его, и Промеса Абаскаль здорово встроил в командную игру. При которой оба максимально эффективны. Отсюда и голы.

— У Квинси их уже 11!

— Ну, в его мастерстве у меня никогда не возникало сомнений. Игрок классный. А дальше многое зависит от мотивации и физической готовности. Сейчас у Промеса нет проблем ни с тем ни с другим. Все совпало, преобразилась командная игра — и голландца прорвало!

— Именно он на данный момент лучший футболист чемпионата?

— Нет. Я — за Малкома, который забивает исключительно с игры. А главное, «Зенит» с отрывом лидирует, и в этом огромная заслуга бразильцев. Клаудиньо после травмы в тени, и на первый план вышли Вендел с Малкомом. Первый ведет игру в центре поля, второй отвечает за скорость в атаке. Невероятно быстрый, техничный. Великолепно работает с мячом. Четко знает, когда его придержать, а когда отдать. Плюс в борьбе хорош, неуступчивый. Малком — не мягкая игрушка. Наоборот — небольшой шкафчик. Не сдвинешь!