Балахнин: «В этом сезоне «Ростов» и без того прыгнул выше головы»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал выступление ростовской команды в сезоне-2022/23.

«Я думаю, что на этот вопрос уже главный тренер ответил. Карпин сказал, что результат в прошедшем сезоне оказался выше ожиданий, и что в следующем году подтянутся те, кто оказался ниже «Ростова» в таблице, намекая на то, что повторить этот результат будет чрезвычайно трудно. Если не будет кардинального усиления. Если будет проведена мощная трансферная кампания, то можно будет о чем-то говорить. А так, «Ростов» и без того прыгнул выше головы», — цитирует «Газета.Ru» Балахнина.

В сезоне-2022/23 «Ростов» занял четвертое место в чемпионате России.