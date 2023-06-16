Балахнин: «Сложно говорить о том, на что будет рассчитывать «Ростов» в новом сезоне»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о потенциале ростовского клуба закрепиться среди сильнейших команд страны в будущем сезоне.

«Сложно говорить о том, на что будет рассчитывать «Ростов» в новом сезоне, потому что мы не знаем, как команда будет усиливаться, как будут усиливаться другие, а они уже это делают, причем прилично. Уже начинают шевелиться, я смотрю.

Поэтому говорить о том, какое место займет клуб в новом сезоне, в первой половине таблицы или во второй, вообще преждевременно. Потому что многие сейчас пересмотрят трансферную политику, у кого-то будет новый тренер, где-то люди уже понимают, кого и куда надо приобрести. Очень сложно рассуждать на эту тему пока», — цитирует «Газета.Ru» Балахнина.

В сезоне-2022/23 «Ростов» занял четвертое место в чемпионате России.