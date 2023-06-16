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Балахнин: «Сложно говорить о том, на что будет рассчитывать «Ростов» в новом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о потенциале ростовского клуба закрепиться среди сильнейших команд страны в будущем сезоне.

«Сложно говорить о том, на что будет рассчитывать «Ростов» в новом сезоне, потому что мы не знаем, как команда будет усиливаться, как будут усиливаться другие, а они уже это делают, причем прилично. Уже начинают шевелиться, я смотрю.

Поэтому говорить о том, какое место займет клуб в новом сезоне, в первой половине таблицы или во второй, вообще преждевременно. Потому что многие сейчас пересмотрят трансферную политику, у кого-то будет новый тренер, где-то люди уже понимают, кого и куда надо приобрести. Очень сложно рассуждать на эту тему пока», — цитирует «Газета.Ru» Балахнина.

В сезоне-2022/23 «Ростов» занял четвертое место в чемпионате России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/15/20674496.shtml?updated
Футбол
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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