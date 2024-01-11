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РПЛ

Сегодня, 21:36

Балахнин высказался о тренировках Глушакова в «Ростове»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал совместные тренировки Дениса Глушакова с основным составом южан.

«Глушаков ведь написал, и сказал даже, что он попросился подготовиться. Только и всего. Наверное, просто пошли на встречу, учитывая заслуги. Был бы полезен «Ростову»? Это решать только главному тренеру, то на мой взгляд, вряд ли была бы от него большая помощь в усилении команды. Но мы не знаем всех вещей внутренних. Мне кажется, что это реально, что попросился и его взяли. Это нормально. Да, в какой-то мере я удивлюсь, если «Ростов» в ближайшее время объявит о трансфере Глушакова», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Ранее Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра вместе с «Ростовом». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге за костромской «Спартак» и отметился 1 результативной передачей.

Источник: Vprognoze.ru
Денис Глушаков
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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