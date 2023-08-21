Бальбуэна заявил, что чувствует себя комфортно в Москве

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о решение Матиаса Норманна подписать контракт с саудовским «Аль-Раедом».

«Что скажу о поступке Норманна? Желаю ему только хорошего, того же желаю и Захаряну. Ребята нашли себе новые клубы, приняли решение уйти, можно пожелать им успехов в новом месте. Мы же должны думать о «Динамо» и усердно работать, потому что впереди много матчей. Он чувствовал себя в опасности? В «Динамо» и Москве чувствую себя комфортно. Не знаю, что он имел в виду, но клуб обеспечивает нам безопасность. Все рады и хорошо себя чувствуют», — приводит слова Бальбуэна Sport24.

С сентября прошлого года Норманн на правах аренды из «Ростова» выступал за «Динамо». Он провел за бело-голубых 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Оба клуба планируют обратиться в суд.