«Балтика»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Футболисты и тренерский штаб «Балтики» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором проиграла «Рубину» со счетом 0:1.

Калининградская команда выйдет из отпуска 13 января, в этот день игроки пройдут медицинский осмотр и тесты на функциональную готовность.

Команда из Калининграда проведет все три зимних учебно-тренировочных сбора в Белеке (Турция). Первый сбор запланирован с 14 по 26 января, второй — с 29 января по 11 февраля и третий — с 13 по 24 февраля.

По итогам 18 туров премьер-лиги команда Сергея Игнашевича занимает 15-е место в турнирной таблице с 13 очками.

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