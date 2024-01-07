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Сегодня, 16:00

«Балтика»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

«Балтика» проведет зимние учебно-тренировочные сборы в Турции
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Игнашевич, главный тренер ФК «Балтика».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футболисты и тренерский штаб «Балтики» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором проиграла «Рубину» со счетом 0:1.

Калининградская команда выйдет из отпуска 13 января, в этот день игроки пройдут медицинский осмотр и тесты на функциональную готовность.

Команда из Калининграда проведет все три зимних учебно-тренировочных сбора в Белеке (Турция). Первый сбор запланирован с 14 по 26 января, второй — с 29 января по 11 февраля и третий — с 13 по 24 февраля.

По итогам 18 туров премьер-лиги команда Сергея Игнашевича занимает 15-е место в турнирной таблице с 13 очками.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Балтика
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