«Балтика» объявила о переходе Джанаева

«Балтика» объявила о подписании контракта с вратарем Сосланом Джанаевым. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2023/24.

36-летний голкипер будет выступать под 35-м номером.

Джанаев выступал за «Сочи» с 2019 года. Он провел 71 матч за команду, пропустил 89 мячей и 23 раза отстоял на ноль.