Масалитина призвал почаще менять Набабкина

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что тренерский штаб армейского клуба должен почаще давать возможность отдохнуть защитнику Кириллу Набабкину.

«К началу сезона самой сильной линией у команды вырисовывалась защита. Но сначала получил травму сначала Дивеев, потом Агапов. На какой-то период Набабкина хватило, но он парень возрастной, ему нужно давать отдых, хотя он старается, вопросов нет. Менять его хотя бы минут за 15-20 до конца игры, чтобы он мог проявлять себя, полностью восстанавливаться», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Контракт 36-летнего защитника рассчитан до 30 июня 2024 года. Набабкин — трехкратный чемпион России, обладатель трех Кубков и трех Суперкубков страны. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб девять матчей и отдал одну результативную передачу.