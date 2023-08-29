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Сегодня, 19:21

Масалитина призвал почаще менять Набабкина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что тренерский штаб армейского клуба должен почаще давать возможность отдохнуть защитнику Кириллу Набабкину.

«К началу сезона самой сильной линией у команды вырисовывалась защита. Но сначала получил травму сначала Дивеев, потом Агапов. На какой-то период Набабкина хватило, но он парень возрастной, ему нужно давать отдых, хотя он старается, вопросов нет. Менять его хотя бы минут за 15-20 до конца игры, чтобы он мог проявлять себя, полностью восстанавливаться», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Контракт 36-летнего защитника рассчитан до 30 июня 2024 года. Набабкин — трехкратный чемпион России, обладатель трех Кубков и трех Суперкубков страны. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб девять матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/29/21173804.shtml?updated
Валерий Масалитин
Кирилл Набабкин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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