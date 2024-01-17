Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:24

«Балтика» подписала контракт с колумбийским защитником Андраде

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Балтика» объявила о трансфере защитника «Америки» Кевина Андраде.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 24-летним колумбийским футболистом рассчитано на 3,5 года.

Андраде является воспитанником «Америки». За клуб из города Кали он выступал на протяжении пяти лет. На его счету три гола в 119 матчах главной команды. Вместе с «Америкой» защитник стал чемпионом Колумбии в 2020 году. В сезоне-2022 футболист на правах аренды играл за аргентинский «Платенсе».

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://t.me/fc_baltika/13451
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
0
Читайте также
ИИХФ вернула сборную Израиля на международные турниры
Нападающий «Колорадо» Ничушкин пройдет программу помощи игрокам НХЛ
Приметы на Крещение — почему нельзя лить слезы и стирать вещи
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
В Москве профессор умер во время лекции в университете
Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему в Белгороде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Видел, что Севикяна уже сравнивают с Грилишем. Желаю Эдгару всяческих успехов!» Интервью спортивного директора «Ференцвароша»
Сенсация — у «Зенита» увели игрока внутри России. ЦСКА ответил Питеру за трансфер Марио Фернандеса переходом Кругового
Гендиректор «Балтики» о трансфере Андраде из «Америка де Кали»: «Кевин шел под первым номером в нашем шорт-листе»
В «Зените» рассказали, когда Круговой присоединится ко второй команде
Караваев — о самочувствии после травмы: «Работаю в общей группе, слава Богу, проблем нет»
В «Пари НН» рассказали, что Севикян мог перейти в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Стало известно, почему Чистяков выбрал «Сочи», а не «Балтику»

Медведев — о переводе Кругового во вторую команду: «На двух стульях за «Зенит» не играют»