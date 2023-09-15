«Балтика» примет «Ростов» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 16 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 21.15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на сервисе Кинопоиск по платной подписке. Ключевые события игры «Балтика» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

По итогам семи туров команда Валерия Карпина располагается на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ. А клуб из Калининграда является аутсайдером, в его активе только 3 очка.

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