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Судейство

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ЭСК поддержала все решения Евгения Турбина в матче «Балтика» — «Ростов»

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Во вторник, 19 сентября, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, информирует официальный сайт союза. ЭСК поддержала все решения арбитра Евгения Турбина в матче 8-го тура РПЛ «Балтика» — «Ростов» (2:2).

Калининградцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу Турбина в эпизодах с неназначениями 11-метровых штрафных ударов в ворота «Ростова» на 7-й и 32-й минутах матча и взятием ворот «Балтики» на 16-й минуте матча.

По мнению членов ЭСК, судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 7-й минуте; правильно засчитал взятие ворот «Балтики» на 16-й минуте и правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 32-й минуте.

ФК Балтика
ФК Ростов
Евгений Турбин
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