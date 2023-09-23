ЭСК поддержала все решения Евгения Турбина в матче «Балтика» — «Ростов»

Во вторник, 19 сентября, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, информирует официальный сайт союза. ЭСК поддержала все решения арбитра Евгения Турбина в матче 8-го тура РПЛ «Балтика» — «Ростов» (2:2).

Калининградцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу Турбина в эпизодах с неназначениями 11-метровых штрафных ударов в ворота «Ростова» на 7-й и 32-й минутах матча и взятием ворот «Балтики» на 16-й минуте матча.

По мнению членов ЭСК, судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 7-й минуте; правильно засчитал взятие ворот «Балтики» на 16-й минуте и правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 32-й минуте.