«Рубин» не будет обращаться в ЭСК из-за гола Изидора в матче с «Зенитом»

«Рубин» не стал обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:3), сообщили «СЭ» в пресс-службе казанского клуба.

Ранее главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов выразил недовольство судейством в матче в связи с голом нападающего сине-бело-голубых Изидора на 8-й минуте игры. Это дебютный матч француза, который перешел в питерский клуб из «Локомотива» на правах аренды 9 сентября.

После этой встречи «Зенит» набрал 17 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 6 очками занимает 13-ю позицию. 24 сентября петербургский клуб сыграет с «Локомотивом», команда из Казани днем позже встретится с «Факелом».