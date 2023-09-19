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Сегодня, 12:08

Божович — о защитнике «Спартака» Бабиче: «Срджан — хороший, а будет играть еще лучше!»

Божович высоко оценил сербского защитника «Спартака» Бабича
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Тренер Миодраг Божович, установивший два рекорда среди тренеров-легионеров в РПЛ (11 сезонов, 7 клубов), выигрывавший чемпионат Сербии во главе «Црвены звезды», в разговоре с «СЭ» высоко оценил новичка «Спартака» Срджана Бабича, ранее выступившего за белградский клуб.

«Бабич — хороший, а будет играть еще лучше!» — сказал «СЭ» Божович.

В матче 8-го тура РПЛ Бабич забил победный гол в ворота «Сочи» (1:0) на 90+1-й минуте.

27-летний серб подписал контракт со «Спартаком» в августе этого года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

ФК Спартак (Москва)
Миодраг Божович
Срджан Бабич
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