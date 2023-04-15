Барбоза оценил перспективы возможного перехода российских футболистов в европейские топ чемпионаты

Известный португальский агент Паулу Барбоза оценил перспективы возможного перехода российских футболистов в европейские топ чемпионаты.

«В России на виду есть много талантливых игроков, которые играют хорошо, но я не буду называть имена игроков. В «Динамо», «Зените», «Спартаке» и в ЦСКА есть хорошие игроки, будет несправедливо, если кого-то выделю. Кто способен уехать в Европу в ближайшее время? Например, Арсен Захарян. У него есть все предпосылки для этого, он большой талант, но я не знаю, сможет ли он летом уехать. Могу еще сказать про Далера Кузяева, он очень интересный футболист. Есть и другие игроки, но всех называть не буду. Со мной консультировались по российским футболистам. Это правда, что со мной общаются, не по всем игрокам, но иногда разговаривают. Ситуация с отстранением может повлиять на скаутов. Может, что-то меняется, мы не знаем, не можем делать какие-то прогнозы», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

26 марта команда Валерия Карпина обыграла сборную Ирака со счетом 2:0 в товарищеском матче.

С конца февраля 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от участия во всех международных соревнованиях.