Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:10

Барбоза оценил вероятность возвращения Спаллетти в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза оценил вероятность возвращения тренера Лучано Спаллетти в РПЛ.

«Спаллетти хорошо знает российский футбол и ему очень понравилось в РПЛ. Возвращение в Россию возможно, почему нет. Ему очень комфортно было работать в «Зените», поэтому предложения из РПЛ он обязательно рассмотрит. Он хорошо относится к России, но будут предложения из Англии и Германии. Все будет зависеть от условий. В России могут надеяться на возвращение Спаллетти», — приводит слова Барбозы Sport24.

Ранее стало известно, что Спаллетти, скорее всего, покинет «Наполи» по окончании сезона в результате конфликта с руководством. В 2009-2014 годах итальянский специалист возглавлял «Зенит».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-22-agent-barboza-v-rossii-mogut-nadeyatsya-na-vozvrashcheniye-spalletti-predlozheniya-on-obyazatelno-rassmotrit
Футбол
РПЛ
ФК Милан
Лучано Спаллетти
Паулу Барбоза
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пари НН» — «Сочи»: Александров открыл счет в матче

Кордоба считает, что Сперцян способен заиграть в любой лиге мира