Барбоза оценил вероятность возвращения Спаллетти в РПЛ

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза оценил вероятность возвращения тренера Лучано Спаллетти в РПЛ.

«Спаллетти хорошо знает российский футбол и ему очень понравилось в РПЛ. Возвращение в Россию возможно, почему нет. Ему очень комфортно было работать в «Зените», поэтому предложения из РПЛ он обязательно рассмотрит. Он хорошо относится к России, но будут предложения из Англии и Германии. Все будет зависеть от условий. В России могут надеяться на возвращение Спаллетти», — приводит слова Барбозы Sport24.

Ранее стало известно, что Спаллетти, скорее всего, покинет «Наполи» по окончании сезона в результате конфликта с руководством. В 2009-2014 годах итальянский специалист возглавлял «Зенит».