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Сегодня, 21:42

Metaratings: клубы РПЛ заинтересованы в подписании бывшего игрока «Спартака» Мирзова

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Фланговый полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов может сменить клуб ближайшим летом, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, к 30-летнему футболисту проявляют интерес несколько команд РПЛ. Сам игрок готов вернуться в Россию. Его контракт с «Нефтчи» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Мирзов защищал цвета «Спартака», «Ростова», «Химок», московского «Торпедо», «Ахмата», «Тосно» и тульского «Арсенала».

В сезоне-2023/24 полузащитник отыграл 21 матч во всех турнирах, отличившись 1 результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru
Резиуан Мирзов
РПЛ
ФК Нефтчи
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