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Сегодня, 12:21

Барбоза считает, что Моуринью с интересом рассмотрел бы предложение от «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза высказался об увольнении Жозе Моуринью из «Ромы», а также порассуждал о возможном назначении тренера в «Зенит» или «Спартак».

«Если бы «Зенит» или «Спартак» предложил Моуринью жирный контракт, Жозе бы рассмотрел такое предложение? Думаю, что вариант с «Зенитом» был бы интересен для него. Посмотрим, потому что есть еще один вариант, который бы стал концом тренерской карьеры для Моуринью, — это работа в Саудовской Аравии. Дело в том, что Жозе только недавно заявил, что ему сделали сумасшедшее предложение оттуда, но он отказался, пока еще работал в Риме. Если он согласится, то поставит точку в работе с топ-клубами», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

16 января «Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды. Специалист работал в клубе из Рима с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

Источник: https://metaratings.ru/news/barboza-dumayu-chto-mourinyu-s-interesom-rassmotrel-by-predlozhenie-ot-zenita-325121/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Жозе Моуринью
Паулу Барбоза
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