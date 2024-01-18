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Сегодня, 12:35

Новичок «Зенита» Нино назвал свои сильные стороны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новый защитник «Зенита» Нино назвал свои сильные стороны и рассказал о целях в российском клубе.

«В чем мои сильные стороны? Думаю, техника, передачи, скорость — я считаю себя быстрым футболистом. Еще игровое мышление. Эти качества, на мой взгляд, отличают меня. Какие цели ставлю перед собой? Во-первых, хочу, чтобы мы стали чемпионами России в этом сезоне. Еще было бы здорово как можно скорее начать говорить по-русски. И надеюсь, что у меня будут отличные отношения с партнерами по команде, тренерами, болельщиками и вообще всеми в «Зените», — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

5 января 26-летний бразилец подписал с «Зенитом» контракт до 2028 года. В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

На данный момент «Зенит» проводит тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ). Второй и третий сборы пройдут в Дохе (Катар) с 1 по 28 февраля.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-01-18-nino-sdelayu-vse-dlya-pobedy-i-rasschityvayu-na-podderzhku-bolelshchikov.htm
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Нино (Зенит)
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