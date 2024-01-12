Баринов о переходе Салтыкова из «Крыльев» в «Локомотив»: «Знаю его сильные качества. В футболе разбираюсь»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о готовности к предстоящим тренировочным сборам и прокомментировал переход полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова в московский клуб.

— Отпуск прошел хорошо, отдыхал в другой стране и в России, — передает корреспондент «СЭ» Денис Сафронов слова Баринова. — Смог перезагрузиться, хочется уже приступить к полноценным тренировкам, соскучился по футболу. К сборам готов.

— Какие задачи ставите в плане турнирной таблицы?

— После чемпионата будем смотреть в таблицу. Не хочу загадывать что-либо вперед. Нужно хорошо подготовиться и провести отлично вторую часть сезона.

— Общался ли с Салтыковым после его перехода в «Локомотив»?

— Нет. Но знаю, что это за футболист и какие сильные качества у него есть. В футболе разбираюсь.

«Локомотив» набрал 31 очко и на данный момент занимает четвертое место в РПЛ.

Московский клуб объявил о покупке 19-летнего Салтыкова 10 января. Футболист подписал контракт с железнодорожниками до января 2028 года, он проведет остаток сезона-2023/24 в «Крыльях Советов» на правах аренды.