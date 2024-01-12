Гранат заявил, что «Ростов» находится не на своем месте в турнирной таблице чемпионата России

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что «Ростов» находится не на своем месте в турнирной таблице чемпионата России.

— Как вы думаете, «Ростов» сильно поменяется после зимней паузы?

— Может быть, какие-то изменения в составе будут, но не думаю, что в игровом стиле что-то колоссально изменится.

— Как вы считаете, они смогут подняться выше?

— Да. После сборов точно будут подниматься. Потому что «Ростов» — это команда, которая находится не на своем месте.

— А какое место должно быть у «Ростова»?

— В верхней части турнирной таблицы. Если исходить из первой части чемпионата, то ростовчанам светит борьба за шестое-восьмое места. Забраться выше им будет тяжело, — цитирует Граната «РБ Спорт».