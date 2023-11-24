Барриос — о похищении родителей Диаса: «В Колумбии всегда сохраняется вероятность подобного»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением о похищении родителей игрока сборной Колумбии Луиса Диаса.

— В последние недели мир взбудоражили новости вокруг семьи колумбийца Луиса Диаса, чьих родителей похитили злоумышленники, а отца не отпускали 12 дней. Почему такое до сих пор возможно в 2023 году?

— Наверное, я никогда не смогу объяснить это. К сожалению, в Колумбии всегда сохраняется вероятность того, что подобное может произойти. А причин я не знаю. Главное, что отец Луиса уже вернулся домой живой и невредимый. Луис — большой молодец, ведь он смог ответить на эту ситуацию наилучшим образом и забил два мяча бразильцам в отборочном матче чемпионата мира. Это было очень важно: Диас показал, что он и его семья справились с такой тяжелейшей ситуацией, в которую не должен попадать ни один человек в мире.