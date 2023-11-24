Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

Барриос — о похищении родителей Диаса: «В Колумбии всегда сохраняется вероятность подобного»

Гоша Чернов
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением о похищении родителей игрока сборной Колумбии Луиса Диаса.

— В последние недели мир взбудоражили новости вокруг семьи колумбийца Луиса Диаса, чьих родителей похитили злоумышленники, а отца не отпускали 12 дней. Почему такое до сих пор возможно в 2023 году?

— Наверное, я никогда не смогу объяснить это. К сожалению, в Колумбии всегда сохраняется вероятность того, что подобное может произойти. А причин я не знаю. Главное, что отец Луиса уже вернулся домой живой и невредимый. Луис — большой молодец, ведь он смог ответить на эту ситуацию наилучшим образом и забил два мяча бразильцам в отборочном матче чемпионата мира. Это было очень важно: Диас показал, что он и его семья справились с такой тяжелейшей ситуацией, в которую не должен попадать ни один человек в мире.

Вильмар Барриос. «Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса

Вильмар Барриос
ФК Зенит
0
Читайте также
Медведев возглавил список российских теннисистов по призовым в 2023 году
Ефимова объяснила, почему вышла на старт заплыва чемпионата России в футболке «Спартака»
В Дублине прошли антимигрантские протесты после нападения на школьников
ФСБ задержала жителя Крыма за отправку Украине компонентов для военной авиации
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Губернатор Чибис заявил о попытке прорыва финской границы иностранными беженцами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Барриос — о результативности Кассьерры: «Всегда говорил: «Дайте Матео время»