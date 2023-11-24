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Барриос — о результативности Кассьерры: «Всегда говорил: «Дайте Матео время»

Гоша Чернов
Корреспондент
Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» оценил игру форварда Матео Кассьерры за петербургский клуб.

— В ноябре тебя впервые за долгое время не вызвали в сборную Колумбии. В колумбийской прессе журналисты удивлялись такому решению тренерского штаба, и Кассьерра высказывал недоумение. Как ты воспринял эту новость?

— Это тренерское решение. Я как профессиональный футболист могу только сказать, что всегда максимально выкладываюсь как на тренировках, так и в матчах. И делаю я это в том числе для того, чтобы тренерский штаб сборной Колумбии всегда рассчитывал на меня. В этот раз меня не вызвали, но я планирую продолжать на сто процентов отдаваться занятиям на тренировках и матчам за клуб, как я и делал это раньше. Я буду работать и надеяться, что в следующую международную паузу тренерский штаб вновь обратит на меня внимание.

— Кассьерра в этом году наконец-то стал вызываться в сборную. Он бы и в ноябре поехал в Колумбию, если бы не повреждение.

— Матео — мой близкий друг, и я очень рад, что он наконец-то стал вызываться в сборную. Считаю, что это абсолютно заслуженный плод его трудов.

— Как ты думаешь, почему в прошлом сезоне у него не получалось забивать, а сейчас он лучший бомбардир лиги? Что ему помогло?

— Я всегда говорил: «Дайте Матео время». Когда он перешел в «Зенит», уже был понятен его высокий уровень, ведь Кассьерра — прирожденный нападающий. Но Матео требовалось какое-то время для того, чтобы адаптироваться к новой команде, к новым требованиям, потому что задачи и игра в «Сочи» и «Зените» отличаются друг от друга. Он и в прошлом сезоне играл здорово, просто не получалось забивать — мяч не шел в ворота. Хотя голевых моментов хватало, он и сам себе их создавал. Но любому форварду нужно забивать — если он этого не делает, то теряет уверенность в себе. А в этом сезоне Матео сразу поставил голы на поток, раскрепостился, пришла уверенность. И сейчас он — один из лучших игроков, если не лучший, во всем чемпионате.

Вильмар Барриос. «Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса

Вильмар Барриос
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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