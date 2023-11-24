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Сегодня, 14:30

Барриос: «Воспринимаю свою карьеру в «Зените» как большую привилегию»

Гоша Чернов
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от продления контракта с клубом.

— Три месяца назад ты продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года. Вокруг деталей этой сделки много мифов. Можешь рассказать, как все было на самом деле? Когда клуб впервые предложил тебе продлить контракт? Как долго ты думал?

— Это нормально, что после открытия трансферного окна возникает множество разных спекуляций и слухов. Я могу сказать, что сразу отдал все карты в руки клубу. Сказал, что в случае поступления в «Зенит» выгодного ему предложения готов рассмотреть его вместе с клубом. И в какой-то момент мне предложили продлить контракт. Никаких вопросов и проблем у меня не возникло, так что моментально принял его. Я не раз повторял, что прекрасно чувствую себя в «Зените», в Петербурге. Моя семья счастлива здесь, а для меня это самое главное. Важно, что клуб меня высоко ценит, а я вместе с ним достигаю каждый год серьезных целей и результатов. Я вообще воспринимаю свою карьеру в «Зените» как большую привилегию, которую подарила мне жизнь. Так что мне было очень приятно поставить подпись под новым соглашением.

Вильмар Барриос. «Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса
Вильмар Барриос
ФК Зенит
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