Байрамян считает, что «Ростов» заслуженно одержал победу в матче с «Ахматом»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил победу своей команды над «Ахматом» в матче 29-го тура РПЛ (3:2).

«Мы играли против очень хорошего соперника. Может, нам где-то опыта командного не хватило. Но еще раз скажу, что соперник был очень хороший, сумел перевернуть игру. Нам потребовался перерыв, чтобы понять, что делать. Я думаю, что во втором тайме мы переиграли соперника. Заслуженно победили», — приводит «РБ Спорт» слова Байрамяна.

Также он поделился ожиданиями от предстоящей игры с ЦСКА.

«Он будет и для нас решающим, и для них. Думаю, что матч будет очень хорошим», — добавил футболист.

На данный момент ростовская команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. Матч между «Ростовом» и ЦСКА в рамках заключительного тура РПЛ пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.