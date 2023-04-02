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Байрамян о Сперцяне: «Мое мнение — летом ему нужно уезжать в более сильный европейский чемпионат»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»
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Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» высказался о будущем своего партнера по сборной Армении, полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

— Советуете ли Сперцяну как можно быстрее переезжать в Европу? Все о нем говорят, как об очень умном, здравомыслящем парне.

— Ему 22 года. Многие говорили, что ему уже зимой пора была уезжать, — но думаю, что он сделал правильно, что решил доиграть этот сезон в «Краснодаре». После возобновления чемпионата он и голевые передачи делает, и стабильно играет, все у него в порядке. Осталось десять туров, дай Бог, чтобы так же качественно и без травм их отыграл. А дальше... Решать, конечно, ему, но мое мнение — если есть интерес, то летом ему нужно уезжать и пробовать себя в более сильном чемпионате.

В текущем сезоне 22-летний Сперцян провел 27 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.

Полное интервью с Хореном Байрамяном читайте на сайте «СЭ»

Хорен Байрамян
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
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