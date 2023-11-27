Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:51

База футбольного «Сочи» пострадала из-за непогоды в городе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

База футбольного клуба «Сочи» пострадала из-за ухудшения погоды на черноморском побережье.

«На базе из-за сильного ветра повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей. Опрокинуты операторские вышки. Про сумму ущерба не скажу. Никто не пострадал», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы сочинской команды.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 10 очками в 16 матчах.

Команда проводит домашние игры на стадионе «Фишт», который вмещает 45 994 зрителя.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что сильный шторм на черноморском побережье, пик которого пришелся в ночь с 26 на 27 ноября, обошел команду стороной.

Источник: ТАСС
0
Читайте также
Карпин: «Считаю ли правильным решение по Норманну? А я что? Трибунал ФИФА так решил»
Кордоба обезумел, «Краснодар» «поплыл». Найдет ли Ивич способ справиться с кризисом?
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Рианчо назвал переход Промеса лучшим трансфером «Спартака» за последние 10 лет

Булыкин критически оценил перспективы «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ