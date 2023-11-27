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Сегодня, 17:29

Рианчо назвал переход Промеса лучшим трансфером «Спартака» за последние 10 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо назвал покупку Квинси Промеса лучшим трансфером «Спартака» за последние 10 лет.

«Лучший трансфер «Спартака» за последние 10 лет? Наверное, это переход Квинси Промеса. Квинси помог клубу выиграть долгожданное чемпионство. К тому же, его выгодно продали в Испанию, а потом очень удачно вернули. Промес уже стал легендой «Спартака», и он способен принести клубу еще много пользы», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В настоящий момент «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков за 16 матчей. В этом сезоне 31-летний футболист провел 15 матчей в РПЛ, забив 5 голов и сделав 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-perehod-promesa-luchshij-transfer-spartaka-za-poslednie-10-let/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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