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Сегодня, 01:34

Бекао: «Надеюсь выиграть много трофеев с «Фенербахче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Родриго Бекао прокомментировал свой переход из «Удинезе» в «Фенербахче». 27-летний бразилец подписал с турецким клубом контракт на 5 лет.

«Я так счастлив. Нельзя испытывать никаких других эмоций после перехода в такую ??великую команду, как «Фенербахче». Вот почему я так счастлив быть частью этой семьи. Надеюсь выиграть много трофеев в этой майке. Я знаю, что это огромный клуб. «Фенербахче» — команда, которая всегда боролась за трофеи. Мои цели те же. Мы будем соревноваться в лиге, Кубке Турции и Лиге конференций, я хочу выиграть как можно больше трофеев. Болельщики «Фенербахче», я очень рад быть здесь», — приводит официальный сайт клуба слова Бекао.

В прошедшем сезоне Бекао провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2018/19 бразилец на правах аренды играл за ЦСКА. Московский клуб планировал подписать защитника на постоянной основе, но он решил перейти в «Удинезе».

Родриго Бекао. Экс-защитник ЦСКА Бекао стал игроком «Фенербахче»
Источник: https://iz.ru/1547053/aleksei-fomin/vse-zavisit-ne-ot-zenita-ot-nas-samikh
Футбол
ФК Фенербахче
Родриго Бекао
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