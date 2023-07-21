«Динамо» — «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Динамо» примет «Краснодар» в рамках 1-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:00 (по московскому времени).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».

Следить за матчем в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:55 (мск). Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:1.

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