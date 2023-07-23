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23 июля, 23:51

Беленов оценил свой дебют за «Факел» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Вратарь «Факела» Александр Беленов прокомментировал свой дебют за клуб в первом туре РПЛ против «Ростова» (1:2).

«Как оцениваю собственную игру? Если пропустил, наверное, не очень хорошо, но, в принципе, работы было много. Особенно в первом тайме. Наверное, справился, но не совсем, если гол залетел. Ощущения положительные. Думаю, что с каждым матчем буду прибавлять. Надеюсь на это и буду работать. Мне лучше, когда мяч до меня не долетает и я на ноль играю», — цитирует Беленова «РБ Спорт».

Футболист перешел в «Факел» из «Рубина» этим летом. В следующем туре воронежский клуб 30 июля дома сыграет с «Локомотивом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oshhushheniya-polozhitel-ny-e-belenov-otsenil-svoj-debyut-za-fakel-v-rpl/
Александр Беленов
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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