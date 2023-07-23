Беленов оценил свой дебют за «Факел» в РПЛ

Вратарь «Факела» Александр Беленов прокомментировал свой дебют за клуб в первом туре РПЛ против «Ростова» (1:2).

«Как оцениваю собственную игру? Если пропустил, наверное, не очень хорошо, но, в принципе, работы было много. Особенно в первом тайме. Наверное, справился, но не совсем, если гол залетел. Ощущения положительные. Думаю, что с каждым матчем буду прибавлять. Надеюсь на это и буду работать. Мне лучше, когда мяч до меня не долетает и я на ноль играю», — цитирует Беленова «РБ Спорт».

Футболист перешел в «Факел» из «Рубина» этим летом. В следующем туре воронежский клуб 30 июля дома сыграет с «Локомотивом».