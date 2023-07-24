Сегодня, 08:00
С 24 по 30 июля пройдут матчи РПЛ, FONBET Кубка России и первой лиги.
Публикуем расписание игр.
Время начала матчей — московское.
25 июля. 18.30. «Локомотив» — «Урал»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер
25 июля. 18.30. «Пари НН» — «Динамо»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ
25 июля. 20.45. «Зенит» — «Ахмат»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер
26 июля. 16.15. «Оренбург» — ЦСКА
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер
26 июля. 18.30. «Факел» — «Сочи»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ
26 июля. 18.30. «Крылья Советов» — «Балтика»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер
26 июля. 20.45. «Ростов» — «Рубин»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер
27 июля. 20.00. «Краснодар» — «Спартак»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ
29 июля. 15.00. «Крылья Советов» — «Динамо»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер
29 июля. 17.30. «Урал» — «Пари НН»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер
29 июля. 20.00. «Ростов» — «Зенит»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер
30 июля. 15.00. «Рубин» — «Оренбург»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер
30 июля. 17.30. «Факел» — «Локомотив»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер
30 июля. 20.00. «Краснодар» — «Сочи»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ
30 июля. 20.00. «Ахмат» — ЦСКА
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч Премьер
24 июля. 18.00. «Алания» — «Нефтехимик» (2-й тур)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
24 июля. 19.30. «Химки» — «Торпедо» (2-й тур)
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на Матч ТВ и Матч Премьер
28 июля. 20.00. «Акрон» — «Арсенал»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
29 июля. 18.00. «Сокол» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
30 июля. 16.00. «Шинник» — «Волгарь»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
30 июля. 16.00. «Торпедо» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
30 июля. 17.00. «Тюмень» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
30 июля. 18.00. «Нефтехимик» — «Химки»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
30 июля. 18.00. «Ленинградец» — «Родина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте
30 июля. 19.00. «Динамо» Мхч — «Кубань»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги в ВКонтакте