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Сегодня, 14:55

Белоус — о Дзюбе: «Ходит по полю пешком»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» прокомментировал игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

— Весной «Локо» набрал даже больше очков, чем «Зенит» — 29 против 25!

— Впечатлен работой Галактионова. Но самое интересное для «Локомотива» только начинается. Если летом клуб сделает по одному качественному приобретению в каждую линию, за исключением вратарской, — в следующем сезоне точно будет претендентом на медали. А при благоприятном стечении обстоятельств, возможно, и с «Зенитом» за чемпионский титул поборется.

— Полагаете, «Локомотиву» необходим форвард?

— Сто процентов!

— Зачем? Есть же Дзюба, Изидор, Глушенков.

— Глушенков любит играть в оттяжке, Изидор — фланговый нападающий. А на острие выходит Дзюба. Которому скоро 35. Артем по-прежнему полезен в подыгрыше, может скинуть мяч под удар, либо подставить ногу в штрафной и замкнуть прострел. Но в остальном... Да он уже еле шевелится! Уходящая натура.

— Значит, зря «Локомотив» на днях продлил с Артемом контракт?

— Ну, в нынешней ситуации решение оставить Дзюбу напрашивалось. Никто бы не понял, если бы ему после яркого весеннего отрезка не предложили новый контракт. Но схема «1+1» говорит о том, что уже сейчас «Локомотиву» надо брать молодого центрфорварда, быстрого и агрессивного, который постепенно вытеснит Дзюбу из состава. Тот ведь почти не бегает — ходит по полю пешком и за счет габаритов сбрасывает мяч партнерам, — сказал Белоус.

«Локомотив» 25 мая объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом. Новое соглашение Дзюбы рассчитано по системе «1+1». В текущем сезоне нападающий провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

Полностью интервью Юрия Белоуса читайте на сайте «СЭ».

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
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