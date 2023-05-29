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РПЛ

Сегодня, 14:50

В «Зените» называли слухами интерес клуба к Карпукасу

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности клуба в приобретении полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.

«Интерес «Зенита» к Карпукасу? Слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее агент игрока Александр Клюев заявил, что у Карпукаса есть предложение от другого клуба. Португальский агент Паулу Барбоза предположил, что этим клубом может быть «Зенит».

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 26 матчей за «Локомотив» в РПЛ, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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