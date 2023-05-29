В «Зените» называли слухами интерес клуба к Карпукасу

Сегодня, 14:50
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности клуба в приобретении полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.
«Интерес «Зенита» к Карпукасу? Слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее агент игрока Александр Клюев заявил, что у Карпукаса есть предложение от другого клуба. Португальский агент Паулу Барбоза предположил, что этим клубом может быть «Зенит».
В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 26 матчей за «Локомотив» в РПЛ, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.