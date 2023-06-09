Белоус считает оправданной ставку «Оренбурга» на игроков из Аргентины

Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус оценил селекционную политику «Оренбурга».

«Для того чтобы конкурировать с другими командами лиги, своими воспитанниками «Оренбург» обойтись не может. В том, что поиск игроков у них направлен на Южную Америку, а конкретно на Аргентину, есть логика. Во-первых, Аргентина не является русофобской страной, с ней проще вступать во взаиморасчеты и расплачиваться за футболистов. В-вторых, Аргентина — действующий чемпион мира, о чем мы говорим? «Оренбургу», на мой взгляд, по силам в следующем сезоне ворваться в шестерку наших лидеров. А то и в пятерку. Посмотрим, как они будут играть», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

7 июня клуб из Оренбурга объявил о подписании полузащитника «Химнасии» Томаса Муро, который стал пятым аргентинцем в составе команды.

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» занял 7-е место в чемпионате России. Команда набрала 46 очков в 30 матчах.