Белоус жестко отреагировал на слова Божовича, который заявил, что является легендой российского футбола

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал слова Миодрага Божовича, который заявил, что является легендой российского футбола.

«Реакция на интервью? Божович — лузер и настоящая крыса! Он бродил по всем клубам РПЛ. Когда «Ростов» был на последнем месте, он, как крыса, сбежал из клуба. Только приход Бердыева спас клуб от вылета. Божович ничего не дал российскому футболу. Постыдился бы говорить такие вещи, что он является легендой. Легенды у нас — это Бесков, Симонян, Романцев», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

54-летний специалист из Черногории был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».