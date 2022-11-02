Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Миодрага Божовича, который заявил, что является легендой российского футбола.

«У каждого человека свои взгляды на свою жизнь. Некоторые считают себя никчемными, некоторые — великими, а некоторые считают себя просто непосредственными людьми и никуда не лезут. В данном случае он считает себя так, как он думает, но если он проработал в Российской Федерации долгие годы, в различных клубах, и считает, что привнес большой успех в эти клубы, то честь ему и хвала. Пускай он с таким настроением едет к себе домой! Я считаю, что у нас в СССР были по-настоящему великие тренеры: Бесков, Симонян, Якушин, Морозов и другие. Но он молодец, он упорно работал у нас, он старался и доказывал, что он сильный тренер. Пускай продолжает в таком же духе», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну

54-летний специалист из Черногории был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».