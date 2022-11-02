Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

Кавазашвили: «Божович — легенда? Пусть продолжает в том же духе»

Кавазашвили отреагировал на слова Божовича, который заявил, что является легендой российского футбола
Telegram Новости

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Миодрага Божовича, который заявил, что является легендой российского футбола.

«У каждого человека свои взгляды на свою жизнь. Некоторые считают себя никчемными, некоторые — великими, а некоторые считают себя просто непосредственными людьми и никуда не лезут. В данном случае он считает себя так, как он думает, но если он проработал в Российской Федерации долгие годы, в различных клубах, и считает, что привнес большой успех в эти клубы, то честь ему и хвала. Пускай он с таким настроением едет к себе домой! Я считаю, что у нас в СССР были по-настоящему великие тренеры: Бесков, Симонян, Якушин, Морозов и другие. Но он молодец, он упорно работал у нас, он старался и доказывал, что он сильный тренер. Пускай продолжает в таком же духе», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну

54-летний специалист из Черногории был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Анзор Кавазашвили
Миодраг Божович
2
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Один послал Фуркада, второй замешан в обысках у Логинова. Украинский биатлон ищет нового босса
«Кормлю грудью и всегда голодная». Шарапова рассказала о своих переживаниях
Мужчина напал с ножом на школу в Рыбинске
РФ представит послу доказательства причастности Лондона к атаке на Севастополь
Сенатор Нарусова заявила о скором возвращении Собчак в Россию
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Защитник «Динамо» Лаксальт заявил, что с удовольствием остался бы в России как можно дольше

Белоус жестко отреагировал на слова Божовича, который заявил, что является легендой российского футбола