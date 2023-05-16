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16 мая, 18:33

Березовский сравнил чемпионат России и Армении по зарплатам: «В РПЛ получают гораздо больше»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший голкипер Роман Березовский высказался о разницах в зарплатах в чемпионатах России и Армении.

«В Армении получают до 10 тысяч долларов в месяц. Но столько зарабатывают лишь единицы — действительно звездные игроки по их меркам. А так средний оклад, как я знаю, 3-5 тысяч. В РПЛ игроки получают гораздо больше», — приводит слова Березовского «Чемпионат».

На данный момент 48-летний экс-голкипер работает тренером вратарей в сборной Армении, также у себя на родине он работал в «Пюнике».

В качестве игрока выступал в чемпионате России за «Динамо», «Химки», «Торпедо», «Зенит» и «Смену».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5104691-v-rpl-poluchayut-gorazdo-bolshe-berezovskij-raskryl-srednyuyu-zarplatu-v-chempionate-armenii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Роман Березовский
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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