Березовский сравнил чемпионат России и Армении по зарплатам: «В РПЛ получают гораздо больше»

Бывший голкипер Роман Березовский высказался о разницах в зарплатах в чемпионатах России и Армении.

«В Армении получают до 10 тысяч долларов в месяц. Но столько зарабатывают лишь единицы — действительно звездные игроки по их меркам. А так средний оклад, как я знаю, 3-5 тысяч. В РПЛ игроки получают гораздо больше», — приводит слова Березовского «Чемпионат».

На данный момент 48-летний экс-голкипер работает тренером вратарей в сборной Армении, также у себя на родине он работал в «Пюнике».

В качестве игрока выступал в чемпионате России за «Динамо», «Химки», «Торпедо», «Зенит» и «Смену».