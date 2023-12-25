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Сегодня, 05:01

Безруков сравнил тренерскую работу Рахимова и Карпина

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков сравнил работу Рашида Рахимова и Валерия Карпина, с которым работал в «Ростове».

«Есть определенная схожесть, если рассматривать не футбольные моменты, а в плане мотивации, руководства с тренерской скамейки. Они очень импульсивные люди, но это доля любого футболиста. Ни один футболист в мире не любит проигрывать. В плане тренерских мыслей и управления командой Карпин и Рахимов кардинально отличаются», — приводит слова Безрукова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 14 матчей во всех турнирах, забив два гола.

Источник: https://metaratings.ru/news/bezrukov-karpin-i-rakhimov-v-plane-trenerskikh-myslei-otlichayutsya-ikh-obedinyaet-impulsivnost-318554/
Валерий Карпин
Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
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