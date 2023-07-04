Биджиев считает, что Кузяеву стоит принять предложение «Бешикташа»

Бывший вратарь «Локомотива» Хасанби Биджиев высказался об интересе «Бешикташа» к российскому полузащитнику Далеру Кузеяву.

«Если к Кузяеву есть предметный интерес от «Бешикташа», если там на него рассчитывает главный тренер, то, конечно, ему стоит перейти туда. Нельзя сказать, что в последнее время Далер стабильно был игроком основы «Зенита», с учетом большого количества легионеров в команде. В его возрасте сидеть на скамейке не особо интересно. Я думаю, Кузяев сам прекрасно все это понимает. Сомневаюсь, что он перейдет куда-то внутри России. Вряд ли он подпишет контракт с каким-то из московских клубов, ну а остальным наверняка будет непросто заполучить его из-за финансовых условий», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Биджиева.

30 июня у Кузяева истек контракт с «Зенитом». Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Бешикташе».

В минувшем сезоне РПЛ полузащитник провел 26 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 5 голов и отметился 6 результативными передачами.