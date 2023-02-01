Билялетдинов: «Лоськов оставил отпечаток в истории «Локомотива». Сейчас таких в клубе нет»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, кого считает лучшим футболистом московского клуба в XXI веке.

«Лучший футболист «Локомотива» в XXI веке? Сильных футболистов было много, но напрашивается Дмитрий Лоськов. Это футболист с глазами на спине, он оценивал ситуацию очень быстро. При небольших скоростных качествах скорость мысли была намного быстрее, возможно, быстрее, чем даже мяч. Он оставил отпечаток в истории «Локомотива». К сожалению, сейчас таких в «Локомотиве» нет», — цитирует Билялетдинова Legalbet.

Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год, с 2010 по 2013-й и в 2017-м. В составе железнодорожников он провел 422 матча, в которых отметился 128 голами и 138 результативными передачами. Лоськов является лучшим бомбардирдиром в истории московского клуба.