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Сегодня, 20:23

Билялетдинов: «У «Спартака» все игровые линии слабее, чем у «Зенита». Как бороться за золото?»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов рассказал, что думает о составе московского «Спартака».

«Хотелось бы верить, что следующий сезон будет интереснее в плане борьбы за титул. Конечно, шестое подряд чемпионство «Зенита» видится наиболее вероятным исходом, но все-таки есть надежда на «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. Надо будет смотреть, как клубы проведут летнее трансферное окно — кто из легионеров покинет «Зенит», кто останется. Но сильной перестройки в составе сине-бело-голубых не жду. А «Спартаку» надо хорошо укрепить команду. У них все игровые линии слабее, чем у «Зенита». Как бороться за золото? Два-три качественных усиления напрашиваются», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

«Зенит» в этом сезоне досрочно стал чемпионом страны. «Спартак» с 53 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В 29-м туре московский клуб сыграет с «Пари НН». Матч пройдет 28 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-u-spartaka-vse-igrovy-e-linii-slabee-chem-u-zenita-kak-borot-sya-za-zoloto/
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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