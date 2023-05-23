Билялетдинов: «У «Спартака» все игровые линии слабее, чем у «Зенита». Как бороться за золото?»

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов рассказал, что думает о составе московского «Спартака».

«Хотелось бы верить, что следующий сезон будет интереснее в плане борьбы за титул. Конечно, шестое подряд чемпионство «Зенита» видится наиболее вероятным исходом, но все-таки есть надежда на «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. Надо будет смотреть, как клубы проведут летнее трансферное окно — кто из легионеров покинет «Зенит», кто останется. Но сильной перестройки в составе сине-бело-голубых не жду. А «Спартаку» надо хорошо укрепить команду. У них все игровые линии слабее, чем у «Зенита». Как бороться за золото? Два-три качественных усиления напрашиваются», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

«Зенит» в этом сезоне досрочно стал чемпионом страны. «Спартак» с 53 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В 29-м туре московский клуб сыграет с «Пари НН». Матч пройдет 28 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.