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Сегодня, 20:55

Бизнесмен Садыгов — о будущем «Химок»: «Клуб уже спасся»

Константин Белов
Корреспондент
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бизнесмен Туфан Садыгов в интервью «СЭ» прокомментировал будущее «Химок».

— Думаете, Билялетдинов спасет «Химки»?

— Что вы вкладываете в слово «спасти»? От вылета — это не спасение. Всегда же есть спортивный принцип. Кто-то сильнее, кто-то слабее. «Химки» уже спаслись. Когда появились инвесторы. Вот тогда клуб был спасен. Уйдут ли инвесторы, если команды окажется в первой лиге? Почему уйдут? Там все прописано на долгосрочной основе. Вложены большие деньги, — сказал Садыгов «СЭ».

Сегодня, 3 апреля, подмосковный клуб объявил об отставке Гогниева. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Туфаном Садыговым читайте здесь.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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