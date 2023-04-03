Бизнесмен Садыгов считает позитивной работу Гогниева в «Химках»

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Бизнесмен Туфан Садыгов в интервью «СЭ» поделился мнением о работе Спартака Гогниева на посту главного тренера «Химок».
«Если не брать в расчет результат, то, наверное, больше позитива, чем негатива. Стиль игры. Да и команду он собрал неплохую. Результат, конечно, стоит на первом месте. Не только в спорте, но и в жизни», — сказал Садыгов «СЭ».
Сегодня, 3 апреля, подмосковный клуб объявил об отставке Гогниева. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.
После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.