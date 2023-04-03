Бизнесмен Садыгов заявил, что в России мало хороших тренеров

Бизнесмен Туфан Садыгов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Химки» сменили четыре тренера за один сезон.

«Все же учатся на своих [ошибках]... Это футбол. В «Урале», например, тренер сменился, в «Сочи» поменялся. В «Краснодаре» — тоже. Не так много профессиональных тренеров. Их очень мало. Сложно найти. Футболистов гораздо больше», — сказал Садыгов «СЭ».

Сегодня, 3 апреля, подмосковный клуб объявил об отставке Гогниева. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Туфаном Садыговым читайте здесь.