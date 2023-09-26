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Сегодня, 19:12

Боец Махно: «Джикию рано списывать со счетов»

Руслан Минаев
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Боец ММА Алексей Махно поддержал защитника «Спартака» Георгия Джикию.

«Не кажется вам, что вы рано списываете Георгия. Да, несколько матчей «на ноль» совпало с его отсутствием. Мы же не знаем истинную причину его отсутствия, может, у него недомогание, какая-то травма, может, с Абаскалем поругался. Списывать и искать другой клуб ему — хорош!» — цитирует бойца legalbet.

29-летний защитник оставался на скамейке в трех из последних пяти матчей красно-белых во всех турнирах. Всего в текущем сезоне в активе Джикии 8 матчей, в которых он не отличился результативными действиями.

«Спартак» с 16 очками расположился на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов». Матч пройдет 1 октября.

Источник: legalbet.ru
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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