Бонгонда: «Если будем грустить, что потеряли когда-то очки, ничего не изменится»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда порассуждал о текущем сезоне команды.

«Бывают негативные и позитивные моменты. Даже если мы будем сейчас грустить, что мы потеряли когда-то очки, которые сейчас бы смогли нам помочь, ничего не изменится. Остается лишь следовать от матча к матчу.

Мы попытаемся завершить чемпионат в таком же ключе, как делаем это в последних матчах, и постараемся выиграть. Стать чемпионами еще реально? Не знаю, посмотрим», – цитирует Бонгонду Metaratings.

«Спартак» (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров. 1 мая красно-белые на выезде сыграют с «Динамо» во второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Начало матча – в 18.00 по московскому времени.