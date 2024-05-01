В РФС рассказали, какие изменения хотели бы видеть в российском футболе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, что хотел бы изменить в российской футболе.

«Я бы хотел, чтобы изменилась инфраструктура у ДЮСШ, чтобы у нас в стране было не две таких школы с сильной инфраструктурой, а 30-40. Хотел бы, чтобы детские тренеры получали другую зарплату. Еще чтобы в регионах хватало денег на проведение первенств по футболу. Чтобы у сборной России появилась база, потому что сейчас ее нет. Она строится. Базы до этого не было 30-40 лет», — цитирует Митрофанова Sport24.

41-летний Митрофанов стал генеральным секретарем РФС в октябре 2022 года. Ранее в организации он занимал должность заместителя председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками и ответственного секретаря комитета программ развития футбола.