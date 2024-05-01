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Сегодня, 17:03

Булыкин считает, что «Динамо» победит «Спартак» в матче Кубка России

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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути Регионов FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком».

«Этот матч вдвойне интересен, так как это дерби и команды на ходу. Но это Кубок, совсем другой настрой, другая игра и все состоит из одного матча. Я оцениваю шансы команд как 50/50. И те и другие могут выиграть, и думаю, что «Динамо» должно выиграть 2:1 и прервать серию «Спартака», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Игра между командами пройдет 1 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало в 18.00 мск. Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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