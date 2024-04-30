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Сегодня, 17:01

Борис Ротенберг: «В РФС мне сказали, что право переноса матчей у лиги есть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос о предоставлении лиге прав по переносу матчей РПЛ.

Футболисты &laquo;Сочи&raquo; перед матчем с &laquo;Ахматом&raquo;. «Я сказал: «Выходите, кто живой, и играйте». Интервью Бориса Ротенберга после скандала в Грозном

— Вы выдвигали на заседании исполкома требование о том, чтобы у лиги было больше прав?

— В РФС мне сказали, что это право у лиги есть. Потому я и просил Рубашко с ним (с Алаевым. — Прим. «СЭ») переговорить, чтобы информация шла от него. Так мне сказали в РФС. Но сейчас надо смотреть в будущее, чтобы не страдали спортсмены.

— В «Ахмате» заявили о готовности провести расследование. Вы в нем нуждаетесь?

— После драки кулаками не машут.

Перед игрой с «Ахматом», которая состоялась 25 апреля, главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились. По его словам, клуб просил перенести матч, однако его не отменили.

РПЛ
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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