Босниец Челикович рассказал, что в России чувствует себя в полной безопасности

Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович рассказал о впечатлениях от жизни в России.

«Невероятный город, прекрасные люди. Сложно даже представить, что где-то тебя могут настолько тепло встретить. Профессионализм чувствуется в каждой детали, в отношении к тебе. Перед переходом я разговаривал со множеством футболистов, игравших и играющих в России, с теми, кто здесь живет, и каждый меня убеждал — здесь нечего бояться. И это действительно так, чувствую себя в полной безопасности в России», — сказал Челикович «РБ Спорт».

24-летний босниец перешел в грозненский клуб из «Тузлы Сити» на правах аренды до конца сезона. В этом сезоне он провел 18 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.